SARONNO – Domani mercoledì 8 settembre alle 11 si terrà la cerimonia di intitolazione del parco pubblico in via Martin L. King a Maria Lattuada.

A tratteggiarne la figura l’Amministrazione comunale con una nota.

L’ 8 settembre 1921 nasceva a Saronno Maria Lattuada. Figura significativa per la realtà cittadina per quanto ha fatto e per lo stile con cui ha operato, Maria Lattuada è stata infatti vera “presenza” per coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla e per la propria città verso la quale ha mostrato sempre uno sguardo attento e una progettualità ricca e partecipativa.

Insegnante di religione Maria Lattuada ha svolto molti incarichi nella vita pubblica saronnese come consigliere comunale dal 1964 e assessore ai Servizi Sociali ininterrottamente dal 1970 al 1984. La sua forte determinazione, espressa con mitezza ed umiltà, si è concretizzata in moltissime iniziative che perdurano tuttora: il Cdd (centro diurno disabili) (già Cse), il villaggio Sos, la Casa di pronta accoglienza.

Per ricordarla nell’anniversario del suo centenario si è costituito un Comitato che se ne è fatto il promotore, composto da diverse realtà cittadine del privato sociale e da singoli cittadini, che si occuperà della organizzazione e l’avvio di possibili eventi che avranno luogo a far data dal 8 settembre 2021 e proseguiranno per un intero anno, e oltre.

Sarà cura del comitato, aprire ed accogliere la voce di tutti coloro che desidereranno portare un contributo al ricordo di Maria, arricchendone la testimonianza e facendoci sentire (come da lei sempre auspicato) davvero comunità.

Riconosciuto quindi l’alto profilo morale di Maria Lattuada e il valore rappresentato dalla sua azione dedicata allo sviluppo delle politiche sociali cittadine, azione che si è concretizzata nella fondazione e nel sostegno della Cooperativa Villaggio SOS nel 1985 e dell’Associazione Casa di Pronta Accoglienza nel 1986, realtà tutt’ ora presenti e operative si è deciso di intitolarle il parco pubblico con ingresso in via Martin L. King e affaccio sulla Casa dei giovani del Villaggio Sos e sulla Fondazione Maria Lattuada Onlus via Macchiavelli, e apporre targa in sua memoria.

Il desiderio di ricordarla risponde non solo all’affetto e alla gratitudine di chi si è molto speso per altri ma, anche, dal desiderio di conoscerla meglio facendoci interrogare, in un momento particolare come quello odierno che chiede un ripensamento profondo di logiche e valori, dal suo pensiero, dai suoi principi e dai suoi possibili dubbi