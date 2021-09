Servizio civile, ultimi giorni per candidarsi a Limbiate

LIMBIATE – Il servizio civile regionale attivato tramite il progetto “Garanzia giovani” offre ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano né lavorano l’opportunità di svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva e di acquisire competenze professionali in grado di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto del Comune di Limbiate per l’anno 2021-2022 è dedicato alla tutela ambientale. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito:

Il servizio civile dura 12 mesi. Le aree di intervento sono: assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale e servizio civile all’estero. Potrai svolgere percorsi di formazione, sia generale sul servizio civile che specifica per il progetto cui partecipi (inclusa una formazione linguistica se vai all’estero). L’operatore locale di progetto è il tuo punto di riferimento. Il guadagno mensile netto è di 433.80 euro. Con il servizio civile acquisire competenze trasversali quali il lavoro in team, le dinamiche di gruppo e il problem solving.

09092021