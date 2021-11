x

CERIANO LAGHETTO – A Saronno, fra molte polemiche, quest’anno non è stata assegnata la benemerenza cittadina, nei paesi del circondario l’appuntamento si è invece svolto (come a Misinto) o si svolgerà regolarmente, come a Ceriano Laghetto dove ci si prepara alla attribuzione del “Anadin d’or”.

L’Amministrazione comunale cerianese, infatti, “invita la cittadinanza tutta a segnalare persone o associazioni che, per diretta conoscenza, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Ceriano Laghetto, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni. Le segnalazioni dovranno essere sottoscritte con firma e recapito leggibili da coloro che le presentano e descrivere compiutamente nel dettaglio i fatti e le motivazioni che supportano la candidatura proposta. Le candidature dovranno pervenire tramite posta ordinaria, posta elettronica o consegnate direttamente all’ufficio protocollo entro il termine ultimo del 30 novembre”.

(foto: la premazione dell’Anadin d’or in una precedente edizione)

