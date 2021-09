COGLIATE – “Nessuna condivisione, nessun confronto, nessuna considerazione”. E’ l’amarezza a pervadere la nota condivisa da Uniti per Cogliate in merito alla benemerenza cittadina che sarà consegnata stasera.

“Nemmeno su una questione come la civica benemerenza “Gelso d’oro” su cui, in teoria, lo scontro politico dovrebbe lasciare spazio alla costruzione di un lavoro comune. Noi cerchiamo di fare comunque la nostra parte, avanzando proposte e portando contributi. Questa sera parteciperemo alla cerimonia di consegna del premio. Anche se, al solito, i consiglieri comunali di minoranza non vengono invitati a questi momenti istituzionali”

Questa la lettera che i consiglieri comunali della lista civica Uniti per Cogliate hanno inviato oggi al sindaco:

Egr. Sig. Sindaco,

abbiamo appreso leggendo l’avviso sul sito internet comunale che questa sera si svolgerà la cerimonia di premiazione della civica benemerenza Gelso d’oro.

L’argomento, come ricorderà, è stato dibattuto lungamente in Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Regolamento istitutivo del premio.

Esprimiamo il nostro rammarico non solo, come ribadito in Consiglio, per non aver voluto pensare un coinvolgimento delle rappresentanze politico-istituzionali della comunità, ma anche per come è stato condotto il percorso che ha portato all’individuazione del vincitore e all’organizzazione del premio.

Da parte nostra, non ci siamo sottratti nel voler portare il nostro contributo, avanzando due proposte di candidatura.

Avevamo chiesto, in data 08.07.2021, copia delle candidature pervenute e informazioni rispetto alla nomina della commissione giudicatrice. Il 23.07.2021 ci rispondeva il Responsabile del Servizio Demografico – Istruzione – Cultura – Sport, comunicandoci che la commissione non era stata ancora nominata.

Spiace constatare che anche su questi aspetti, sui quali dovrebbe esserci una cooperazione maggiore, una condivisione ampia, un confronto più libero e aperto, ci sia una difficoltà di rapporti e una sensazione di chiusura e scarsa volontà di condivisione e dialogo.

Essendo inoltre il nostro gruppo consiliare l’autore della presentazione di due candidature su cinque tra quelle pervenute, ci saremmo aspettati quantomeno una comunicazione, una telefonata, un aggiornamento.

Non arriviamo a pensare di poter ricevere, come invece è prassi consolidata in altre realtà e come dovrebbe essere logico e scontato, un invito ufficiale alla cerimonia programmata, in qualità di rappresentanti istituzionali del Comune. Parteciperemo comunque alla consegna della civica benemerenza questa sera.

Avremmo però gradito ricevere una sua comunicazione di aggiornamento, soprattutto in riferimento alla nomina della commissione, vista la nostra richiesta scritta di informazioni.

Chiediamo, a questo punto, come richiesta formale di accesso agli atti, copia dell’atto di nomina della commissione e copia dei verbali delle riunioni della commissione stessa per l’individuazione dei vincitori del premio.

Restiamo convinti che nelle dinamiche di rapporti tra maggioranza e opposizione ci possa essere comunque lo spazio per un confronto sereno e costruttivo, questo soprattutto su alcune vicende amministrative, come quella della civica benemerenza del Comune, sulle quali lo scontro politico e le divisioni dovrebbero restare a margine per favorire la costruzione di qualcosa di bello e condiviso da tutti.

Con questo spirito ci siamo mossi avanzando le nostre proposte di candidatura e con questo stesso spirito ci muoveremo in futuro, certi di poter cogliere un segnale di apertura anche da parte vostra.