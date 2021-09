SARONNO – Eroina, cocaina, un lungo coltello e 2 mila euro frutto dell’attività di spaccio. E’ il kit da spaccio che la polizia locale ha sequestrato allo spacciatore fermato giovedì sera a Saronno.

Tutto è iniziato nello scalo ferroviario secondario cittadino dove una pattuglia della polizia locale era impegnata in un controllo. Gli agenti hanno notato il repentino cambio di direzione di uno straniero che alla vista dell’auto dei vigili ha tradito un certo nervosismo. Gli agenti l’hanno inseguito anche perchè il marocchino,capendo di aver attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, ha iniziato a correre cercando di scappare. Quando gli agenti l’hanno raggiunto li ha aggrediti cercando di divincolarti ma i vigili l’hanno bloccato. Uno degli agenti ha riportato una frattura alla mano medicata poi al pronto soccorso cittadino.

Addosso il puscher aveva 16 grammi di eroina, 36 di cocaina e 2 mila euro in contanti proventi dell’attività di spaccio. Non solo. Nello zaino aveva un coltello con una lama di 28 centimetri. E’ stato identificato e in comando sono scattate le denunce per resistenza, lesioni, spaccio e porto d’arma bianca. Tutto il suo kit da spaccio è stato sequestrato.

11092021