SOLARO – La polizia locale di Solaro ha recuperato 150 grammi di cocaina a margine di un breve inseguimento scaturito nell’ambito dei pattugliamenti anti spaccio finanziati dal ministero dell’Interno ed avviati da inizio anno.

Venerdì scorso, alle 17 circa, la pattuglia stazionava in via Roma al Villaggio Brollo per uno dei posti di blocco previsti nel corso dell’attività programmata dall’ufficio, quando ha intimato l’alt ad una vettura di passaggio. A quel punto il guidatore del mezzo sospetto ha accelerato ed è nato un breve inseguimento.



La pattuglia si è avvicinata, mentre l’occupante dell’auto gettava dal finestrino un pacchetto contenente la sostanza stupefacente. La velocità sostenuta della vettura in fuga ed il potenziale pericolo per l’incolumità di mezzi e persone di passaggio, ha convinto gli agenti a desistere, ma sono stati raccolti elementi utili alle indagini: la targa del mezzo ed il nome dell’intestatario sono stati segnalati per ampliare il raggio delle ricerche. Sono tuttora in corso le indagini.

