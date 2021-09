GERENZANO / TRADATE – Nelle Coppa Lombardia di Prima categoria domenica si segnala la sconfitta del Tradate in trasferta contro il Cantello Belfortese, 3-1, nel girone 2; mentre nel girone 9 il Ceriano Laghetto ha espugnato oggi pomeriggio il campo della Lainatese, 0-2 con gol di Corti e Porta.

Nella Coppa Lombardia di 2’ categoria a tenere banco era il derby fra Gerenzanese e Pro Juventute, che sempre questo pomeriggio si è disputato al centro sportivo di via Inglesina a Gerenzano ed è finito 0-0. Nell’altra partita del girone 3, Virtus Cantalupo-Gorla Minore 0-3. Classifica: Gorla Minore 6 punti, Pro Juventute 4, Gerenzanese 1 e Virtus Cantalupo 0. Prossimo turno giovedì 23 settembre alle 20.30: Gerenzanese-Virtus Cantalupo e Pro Juventute-Gorla Minore; in questo raggruppamento la Pro Juventute sarà dunque obbligata a vincerer per scavalcare il Gorla e passare il turno; tagliate fuori sono invece sia la Gerenzanese che la Virtus di Cantalupo.

(foto archivio: Gerenzanese in azione di gioco durante la scorsa stagione agonistica sempre in Seconda categoria)

