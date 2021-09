CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta per la formazione under 13 della Rheavendors Caronno Pertusella che sul diamante casalingo di Bariola domenica mattina e pomeriggio ha ospitato uno dei raggruppamento nazionali per la qualificazione alle finali scudetto di questa categoria, che si giocheranno ad inizio ottobre. Ed alle caronnesi è andata decisamente bene, per la Rhea il verdetto era già disponibile all’ora di pranzo, avendo vinto le prime due gare disputate le giovani del presidente Alfonso Turconi si sono qualificate.

I risultati – Netto successo nel primo incontro, il derby con le Bulls di Rescaldina: 10-1; e bis poco dopo in La LoggiaCaronno 6-11. Ultimo incontro della giornata è stato La Loggia-Rescaldina 13-5.

Weekend dunque decisamente positivo per i colori della Rheavendors Caronno: sabato la under 15 aveva anch’essa vinto le semifinali, guadagnandosi l’accesso alle finali di categoria per lo scudetto italiano, sempre ad ottobre.

(foto: la formazione Under 13 della Rheavendors Caronno riceve le istruzioni dal proprio staff tecnico)

12092021