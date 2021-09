SARONNO – Ancora un caso di intossicazione etilica a Saronno, negli ultimi tempi i servizi di soccorso sono stati chiamati a davvero molti interventi per questa tipologia di problemi. L’ultimo caso poche ore fa, nel corso della notte. L’allarme è giunto da via Milano, lungo la strada adiacente il cimitero maggiore c’era una persona in difficoltà. Erano le 22.55: sul posto si è subito portata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è stato richiesto il supporto di una ambulanza della Croce azzurra arrivata dalla vicina Caronno Pertusella per prestare le cure all’uomo, di 60 anni. La diagnosi dei sanitari è stata, appunto, quella di intossicazione etilica; aveva insomma bevuto decisamente troppo.

E’ stato portato all’ospedale di piazzale Borella per gli accertamenti del caso; le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Come detto, anche guardando a solo gli ultimi giorni, si tratta nel Saronnese dell’ennesimo caso di intossicazione etilica.

