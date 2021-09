SARONNO – Un monitoraggio settimanale della situazione di contagi e quarantene plesso per plesso dopo aver studiato con tutti i dirigenti scolastici gli spazi e le soluzioni per garantire il massimo rispetto delle norme anticovid.

Sono questi i principali strumenti, illustrati dall’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò, con cui il polo scolastico saronnesi si prepara a gestire il rientro in aula nella giornata di domani.

“Nelle ultime settimane – spiega il delegato della Giunta – c’è stato un confronto con i dirigenti degli istituti scolastici cittadini sulle tematiche legate al Covid 19. Abbiamo fin da subito condiviso con loro di riproporre le “modalità di contenimento” che lo scorso anno hanno dato ottimi risultati”.

Tra le novità anche quella di un monitoraggio settimanale: “Chiameremo gli istituti comprensivi per sapere quanti contagi e quante quarantene ci sono in modo da poter tener sotto controllo la situazione e realizzare interventi ad hoc in caso di necessità”.

Musarò ha previsto anche un intervento sugli studenti: “Continuerà la campagna di sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole in merito alla pandemia e alla necessità di tenere dei corretti comportamenti”.

Particolare attenzione sarà poi dedicati ai servizi pre e post scuola degli istituti comprensivi e nelle scuole materne: “Li abbiamo studiati con attenzione – spiega l’assessore – partendo da un sondaggio per conoscere le necessità degli famiglie fino alla scuola degli spazi più idonei in modo da preservare le bolle degli studenti e rispettare anche in questo caso le norme anticontagio”.