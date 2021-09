MONZA – Maltrattamenti ai suoi alunni, 17 bimbi tra i 3 e i 5 anni. E’ l’accusa di cui deve rispondere una maestra di 59 anni che lavorava in una scuola dell’infanzia nel Monzese. La donna, infatti, è stata interdetta per un anno dall’esercizio della professione.

Tutto è nato da alcune segnalazioni arrivate alla compagnia carabinieri del capoluogo. I militari hanno deciso di indagare utilizzando telecamere e microfoni nascosti all’interno della classe.

Gli accertamenti sono durati oltre due mesi in cui i carabinieri hanno ricostruito come la maestra aggredisse i bimbi fisicamente anche con calci e schiaffi. Li trascinava di peso e in classe non mancavano imprecazioni e insulti. Frasi come “ti stacco la testa” e “ti taglio le mani” ma anche insulti come “oca” e “beduini” erano la quotidianeità per i piccoli.

Terminate le indagini con un quadro indiziario completo i militari hanno consegnato alla Procura il materiale raccolto che ha consentito all’autorità giudiziaria di emettere di un provvedimento cautelare a carico della donna.