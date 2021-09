Da Origgio a candidato a Milano: Ceolin di Grande Nord in lizza nel capoluogo con Paragone

ORIGGIO – “Ho accettato l’invito del mio movimento politico Grande Nord con la candidatura a consigliere comunale per Milano sostenendo il candidato sindaco Gianluigi Paragone“. Così Daniele Ceolin di Origgio, esponente di Grande Nord e già candidato sindaco nel suo paese del Varesotto. Nel capoluogo regionale corre per un posto all’interno del consiglio comunale.

Anche a Milano si va dunque alle consultazioni elettoriali per la rielezione del primo cittadino e dell’assemblea civica: un test elettorale di notevole rilevanza, vista l’importanza della città capoluogo della Lombardia. Le consultazioni si tengono ad inizio ottobre, così come in diversi altri comuni della zona. Per quanto riguarda il Saronnese, si voterà nelle località di Cislago e Caronno Pertusella; in provincia si va alle urne anche nel capoluogo Varese e nella popolosa Busto Arsizio, per quanto concerne i centri principali.

(foto archivio: Daniele Ceolin, esponente locale di Grande Nord e già candidato sindaco nella “sua” Origgio)

18092021