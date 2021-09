SOLBIATE ARNO – Solbiatese più concreta e Saronno incapace di rendersi pericoloso: nella partita della domenica pomeriggio a Solbiate Arno fra due delle aspiranti alla vetta del campionato di Promozione l’hanno spuntata i locali, segnando addirittura quattro gol. Risultato pesante per il Saronno e maturato nel finale, ma la Solbiatese ha ampiamente meritato i tre punti.

La cronaca – Primo affondo dei locali al 27’ azione: assist in area di Anzano per Torraca che solo davanti a Pastore lo batte con un rasoterra. 1-0. Nella ripresa raddoppio della Solbiatese al 11’ con Anzano che si invola, su un lancio lungo, nell’area del Saronno e scavalca anche Pastore, 2-0. Poco dopo l’occasione migliore per il Saronno, diagonale di Ferrari ma la difesa di casa si salva. Al 280 traversa di Minuzzi per la Solbiatese. Al 37′ Stefabo Pellini segna direttamente su punizione, fissa il poker Anzano in mischia al 40′.

Solbiatese-Fbc Saronno 4-0

SOLBIATESE: Catanese, Lonardi D., Novello, Zecchini, Lonardi L., Minuzzi, Pellini S., De Vincenzi (45’ st Magoga), Anzano (41’ st Nnadi), Scapinello (28’ st Pellini D.), Torraca (39’ st Mezzotero). A disposizione Zanellotti, Zonta, Giglioli, Gomez, Frontini. All. Gennari.

FBC SARONNO: Pastore, Giudici (19’ st Bernello), Torriani, Vanzulli, Ballabio (39’ st Pieri), Cannizzaro (27’ st Maggiore), Bonizzi (19’ st Nocciola), Scaccabarozzi, Rudi (27’ st Iacovelli), Ferrari, Milazzo. A disposizione Chillemi, Stevanin, Fazzuoli, Spinelli. All. Taroni.

Marcatori: 27’ pt Torraca (So), 11’ at Anzano (So), 37’ st Pellini S. (So), 40’ st Anzano (So).

Arbitro: Gabbio di Crema (Chiaro di Busto Arsizio e Camelia di Gallarate).

