COGLIATE – Momenti concitati questi mattina in centro a Cogliate: in via 4 novembre alle 6 è stato visto uscire fumo da un negozio di alimentari, i vicini hanno dato l’allarme e sul posto sono accorse due unità dei vigili del fuoco del comando della vicina Lazzate. Il cui tempestivo intervento ha evitato guai ben peggiori: quando sono entrati nell’attività commerciale i pompieri hanno scoperto che ci si trovava di fronte ad un principio di incendio a quanto pare dovuto ad un corto circuito elettrico,. I problemi, comunque non sono stati tanto legati al fuoco ma al fumo, molto intenso e che ha annerito i muri. I danno sono ancora da quantificare con precisione.

I vigili del fuoco sono rimasti sul posto circa un’ora e mezza per i sopralluogo del caso e le massa in sicurezza del locale. Molti i cittadini richiamati in strada o alle finestre per cercare di capire cosa stesse succedendo.

24092021