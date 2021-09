Domenica a Saronno giornata pulizie del verde. Come partecipare

SARONNO – Domenica 26 settembre, in concomitanza con l’evento “Puliamo il mondo”, il Comune di Saronno aderisce alla “Giornata del verde pulito” proposta dal Parco Lura con le associazioni locali. Il ritrovo saronnese è fissato alle 15 all’ingresso del Parco Lura da via Don Volpi: a pulire il parco saranno i volontari, ai quali verranno distribuiti materiali e dispositivi per l’attività in sicurezza.

“La cura dell’ambiente è cosa di tutti: vi aspettiamo numerosi!” rimarcano dall’Amministrazione civica saronnese.

Ovviamente l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid in vigore attualmente in Lombardia e come disposto dalle autorità sanitarie e regionali.

(foto: discarica rinvenuta recentemente nella zona)

