Meteo weekend: perturbazione in avvicinamento. Domenica pioggia

SARONNO – “Per la giornata di oggi 25 settembre nessun fenomeno significativo da segnalare fino al pomeriggio. In tarda serata possibili primi effetti di una perturbazione in avvicinamento da ovest con deboli precipitazioni sulle zone occidentali e, con probabilità molto bassa, possibilità di isolati temporali sulla pianura occidentale. Per la giornata di domani 26 settembre transito di una veloce perturbazione da ovest verso est: piogge possibili su tutta la regione, da deboli a moderate (per lo più con accumuli di precipitazione tra 5 e 40 mm nelle 24 ore), più diffuse e frequenti tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, in esaurimento nel corso della serata; nella fase di maggiore intensità le piogge potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco, con maggiore probabilità sulle zone di bassa pianura e Appennino”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Vento in pianura debole da est con locali rinforzi o raffiche nella fase più intensa del passaggio perturbato fino a 35 chilometri orari. Tendenza per lunedì 27 settembre: nessun fenomeno significativo da segnalare.

25092021