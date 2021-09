SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla presa di posizione responsabile cittadino della Lega Angelo Veronesi

In risposta all’articolo dal titolo “Veronesi: Segnalata al Prefetto la mancanza di trasparenza sul referendum dell’Amministrazione Airoldi”, l’Amministrazione comunale ricorda al responsabile cittadino della Lega, Angelo Veronesi, che quando un consigliere comunale presenta una denuncia al Prefetto ed esistono prove esplicite della infondatezza della denuncia stessa, quest’ultima si trasforma in una diffamazione.

Nello specifico, infatti, si conferma che l’informativa relativa al gazebo in cui la Lega Nord è impegnata, nel mese di settembre, con la raccolta firme per il Referendum sulla Riforma della Giustizia è stata regolarmente pubblicata sul numero di Saronno Sette del 10 settembre 2021, a dimostrazione del fatto che non vi sia, da parte del Sindaco, della Giunta o della redazione del Saronno Sette, alcuna volontà di negarne alcuna comunicazione.

Come già anticipato più volte al segretario della Lega, il Saronno Sette ospita settimanalmente la rubrica “In Città” dove trovano posto gli eventi e le iniziative proposte sul territorio da associazioni, comitati, forze politiche: per motivi di spazio, una singola iniziativa viene pubblicata, generalmente, una volta sola (a meno di settimane in cui vi siano poche richieste), così da dare a tutti l’opportunità della pubblicazione. D’altra parte, nel riquadro del numero uscito il 10 settembre è ben specificato (tra l’altro in grassetto) che “il comitato referendario è presente con un banchetto tutti i sabati del mese di settembre”.

Da ultimo facciamo notare che il numero di Saronno Sette del 24 settembre 2021 propone, per ogni gruppo consiliare, il consueto spazio mensile libero di comunicazione, così come stabilito dall’Amministrazione Airoldi, che ha voluto ripristinare una rubrica da sempre presente sul Saronno Sette sino alla primavera del 2015, quando l’Amministrazione Fagioli, a guida Lega, ha eliminato la rubrica stessa, evidentemente negando quella trasparenza che ora invoca, anche con denunce contraddette dai fatti.

Rimane inevasa una curiosità: se la Lega Nord tiene così tanto a dare risalto al Referendum sulla Giustizia, perché non ha inviato alcun articolo, rinunciando così a questa opportunità per pubblicizzare il proprio gazebo?