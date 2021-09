RESCALDINA – Inizia oggi il campionato di terza categoria per la Cogliatese, con una partita condizionata dalla pioggia viste anche le conseguenze sul campo dei temporali odierni.

Parte bene la Cogliatese che al minuto 17’ sblocca la partita con un colpo di testa del bomber Beretta. La Rescaldinese che prova a farsi pericolosa con varie azioni ma manca il gol.

Allo scadere del primo tempo Pascale sulla destra sviluppa una grande azione, passaggio al centro per Beretta che non perdona, una doccia fredda per gli avversari allo scadere dei primi 45 minuti.

Un secondo tempo meno divertente del primo a causa della stanchezza, e del campo non al massimo della praticabilità, con qualche azione buona da entrambe le parti ma senza successo.

Nicoló Pappalardo

A.S.D. RESCALDINESE CALCIO: Castillo, Cardozo, Ancillotti (11’ st Monti), Di Palma, Papasodaro, Reyes, Lleshaj, Vaccani, Alcivar

10 Sciannimanico (30’ st Mhidou), Alcivar (26’ st Espinosa) A disposizione: Borroni, Landini, Ravenoldi, Loyola, Bergamini. All. Oldrini

A.S.D. COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo (27’ st Ventrella), Roncalli (36’ st Manno) Murari, Pastore, Chiari, Zappa (16’ st Amadeo), Quici, Beretta, Pecin (43’ pt Pascale) Celotti (31’ st Petrigola). A disposizione: Borgonovo, Messina, Veronese. All. Basilico

Marcatori: pt: 17’ Beretta (C) 42’ Beretta (C)