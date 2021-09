SARONNO / ORIGGIO – Oggi alle 18 in via Lazzaroni di Saronno una caduta dalla motocicletta, di un giovane di 27 anni, rimasto contuso: è stato trasportato in ospedale da una ambulanza della Croce rossa di Saronno, non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale.

Sempre a Saronno, alle 14.10 scontro auto-moto con motociclista, di 65 anni, medicato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per lesioni non gravi. Il sinistro è avvenuto in viale Europa.

Alle 8 ancora a Saronno altro scontro auto-moto, ferito il motociclista di 31 anni, non è grave. Anche in questo caso l’incidente si è verificato in viale Europa.

A Origgio sempre oggi, alle 9.45 in viale Europa lo scontro fra due automobili: la polizia locale e l’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca hanno soccorso due persone, uomini di 41 e 66 anni, per lesioni comunque non gravi.

Alle 14 sempre a Origgio, a Cascina Muschiona, uno scontro auto-moto: il motociclista è stato soccorso dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e dall’automedica di Como ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno, non è grave. Sul posto anche la polizia locale origgese.

(foto archivio)

27092021