SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica [email protected] in merito alla riqualificazione di via Roma.

“Sono in via di ultimazione, in questi giorni, i lavori per la riqualificazione di via Roma, tema di cui si è molto discusso negli ultimi anni. La scelta portata avanti dall’amministrazione Airoldi è stata quella di un progetto che tutelasse nel miglior modo possibile tutte le esigenze emerse, sia quelle della mobilità sicura (auto, ciclisti, pedoni con difficoltà motorie, ipovedenti) sia quelle ambientali (il mantenimento dello storico filare e l’introduzione di aiuole verdi).

Un intervento che si è collocato proprio nei giorni in cui si è svolta la Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre), un contenitore ideato dalla Commissione Europea che si occupa di promuovere una mobilità sostenibile che vada a migliorare la qualità della vita per i cittadini dell’UE, realizzando “il giusto mix” tra le varie esigenze, a partire da quelle dei più fragili.

È in questo contesto che si colloca la riqualificazione di via Roma, che vuole dare una visione concreta della città che abbiamo proposto ai saronnesi nel corso della campagna elettorale. Una città più bella e più attrattiva anche dal punto di vista commerciale, in cui ci si possa muovere facilmente e in sicurezza in bicicletta e a piedi, e dove il verde sia considerato un valore per la collettività e non una spesa, da limare (anzi abbattere) il più possibile.

27092021