SARONNO – Sono ancora una volta le luminarie il tema all’ordine del giorno a Saronno. Ieri l’Amministrazione ha fatto chiarezza spiegando le motivazioni del ritardo e i problemi incontrati negli ultimi giorni.

Via Roma, ecco cosa non va nella nuova ciclabile secondo un ciclista.

La saronnese Cristina e la sua qualità artigianale protagonista a “I Soliti Ignoti”.

Nuovo negozio nello storico centro commerciale Bossi. E’ arrivato Iperbimbo.

Parcheggi durante il periodo di Natale. Ecco le informazioni fornite dal Comune.

Affondo della Lega sulla sicurezza a firma di Marco Castelli.

La banda di Saronno è stata protagonista della strenna di Natale in piazza Cadorna a Milano.

