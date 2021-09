CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Cislago in Comune relativamente la sanità e l’incontro di ieri con Roberto Guaglianone e Samuele Astuti.

A quasi due anni dall’inizio della pandemia Covid-19 con le conseguenze che tutti conosciamo, molto si è parlato di sanità e salute pubblica, in particolare di sanita territoriale, ma cosa sta succedendo in Lombardia e in provincia di Varese?

Ne abbiamo parlato oggi al gazebo tematico in Piazza Toti alla presenza del consigliere regionale Samuele Astuti e di Roberto Guaglianone di Società della cura del saronnese.

Abbiamo approfondito la questione legata ai presidi ospedalieri della provincia a partire da Saronno, la proposta di ospedale unico Gallarate-Busto Arsizio e la riforma sanitaria regionale che è in fase di messa a punto e di approvazione per porre l’attenzione sul futuro della sanità pubblica che abbiamo capito, ancor più in Pandemia, essere essenziale e di alto valore.

I cittadini avranno l’occasione di poter essere ascoltati e far emergere le esigenze e difficoltà, questo per evitare l’allontanamento dai territori e di conseguenza dalle persone.

“Cislago in comune” ha a cuore i bisogni della comunità e della valorizzazione della persona, partendo dalla sua dignità e possibilità di cura, perciò non possiamo che metterci a diposizione fin da subito.

Le occasioni di confronto come quella di oggi pomeriggio sono una bella occasione per capire quali nuove opportunità potrà avere Cislago e come un sindaco dovrà essere presente nei momenti delle decisioni per essere davvero portavoce e partecipe delle decisioni anche ad altri livelli. Come abbiamo sempre detto sarà importante creare rete tra gli enti e con i comuni limitrofi per far sì che la voce dei cittadini non rimanga inascoltata.

Noi ci siamo, siamo a disposizione e continueremo ad esserlo con tutti i cislaghesi, donne e uomini che meritano di essere protagonisti delle scelte ed essere ascoltati.

