TRADATE – I carabinieri della tenenza di Tradate, che fanno capo alla Compagnia di Saronno, l’altro giorno hanno arrestato un 47enne residente a Venegono Inferiore, poiché aveva tentato di estorcere denaro all’anziano padre convivente.

I militari dell’Arma erano intervenuti nella sua abitazione giorni addietro per un litigio. Aveva fatto da pacieri ed avevano avviato gli approfondimenti per chiarire i contorni dell’accaduto. Dalla successiva ricostruzione dei fatti è dunque emerso che l’uomo aveva preteso soldi dal proprio genitore, minacciandolo. Gli ha detto che nel caso non gli avesse dato i soldi, lui gli avrebbe danneggiato la casa.

Il provvedimento restrittivo che è tato emesso dall’autorità giudiziaria di Varese, è stato notificato all’indagato che dopo le formalità di rito è stato trasferito in una cella del carcere di Busto Arsizio, a disposizione della magistratura. Nei prossimi giorni sarà interrogato ed avrà quindi l’occasione di fornire la propria versione dei fatti.

(foto: una pattuglia dei carabinieri dinnanzi al comando della tenenza di Tradate)

29092021