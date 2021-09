SOLARO – Tamponamento fra tre auto oggi alle 16.40 a Solaro lungo la Saronno-Monza nei pressi dell’intersezione per l’accesso all’ex Polveriera: una ragazza di 18 anni ha avuto bisogno di cure mediche ma non è risultata in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Misericordia Arese ed una pattuglia della polizia locale solarese per compiere i rilievi del sinistro.

Oggi alle 7.05 in via Cesare Battisti a Cogliate scontro auto-moto: due le persone che hanno avuto bisogno di cure, un ragazza di 16 anni ed una donna di 45 anni, nessuno è apparso in gravi condizioni. Son stati soccorsi da una ambulanza della Croce rossa di Misinto; e trasportati all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicati. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi dell’incidente stradale.

A Uboldo questa mattina incidente in un cantiere: un operaio è caduto da un ponteggio ma si è salvato.

(foto archivio)

29092021