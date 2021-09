SOLARO – Ricade il 4 ottobre il Dono Day, Giorno nazionale del dono, un modo per celebrare il dono declinato nei suoi aspetti più diversi, coinvolgendo e rendendo protagonista la società civile, a partire dai singoli cittadini che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività. Il Comune di Solaro condivide quei valori che ispirano la giornata, come solidarietà, tolleranza, coesione sociale e rispetto per le diversità, ed ha voluto organizzare per l’occasione il “Concerto d’autunno” con il Corpo musicale “Attilio Rucano” per domenica 3 ottobre alle 21, un momento da dedicare alla cittadinanza ed a tutti i volontari che si sono impegnati, in questi mesi difficili, per supportare i servizi e le attività in favore di quelle fasce di popolazione fragili e maggiormente bisognose.

L’evento è aperto al pubblico, per partecipare è obbligatorio disporre del green pass, ed è possibile presentare la propria iscrizione all’indirizzo [email protected]solaro.mi. it.

In caso di maltempo l’evento si terrà nella sala polifunzionale di via San Francesco.

Rimarca il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Abbiamo voluto invitare al concerto, oltre a tutta la cittadinanza, anche tutti i volontari che si sono messi a disposizione per aiutare, in modi diversificati e ciascuno per la propria competenza, chi aveva bisogno. Ancora oggi stiamo vivendo una fase di incertezza, fiduciosi nei vaccini ma timorosi per l’avanzare della stagione fredda. Non sappiamo cosa ci riserverà il prossimo futuro, ma ancora una volta vogliamo ringraziare queste persone importanti per tutta la nostra comunità, che ogni giorno continuano con generosità disinteressata il loro prezioso servizio”.

Dice Monica Beretta, assessore comunale alla Cultura: “Durante il concerto un brano, il primo, sarà dedicato espressamente a tutti i volontari del Comune di Solaro. Ringraziamo loro, ma voglio portare il nostro ringraziamento anche al Corpo musicale Attilio Rucano. Questo concerto rappresenta un momento importante per i nostri musicisti, un momento di ripartenza dopo mesi di incertezza e di silenzio. Molte bande, in questo periodo, si sono sciolte, ma a Solaro i ragazzi non hanno mai perso la voglia di suonare e di farlo insieme.

Il loro concerto è un dono che raccogliamo e apprezziamo particolarmente”.

