CERIANO LAGHETTO / LIMBIATE – Spaccio di droga nei boschi del Parco delle Groane: l’operazione di controllo congiunto delle polizie locali di Ceriano Laghetto e Limbiate, in questi giorni, non ha mancato di dare frutti positivi. A finire nella rete sono stati un marocchino ed un italiano abitanti a Monza, entrambi sono stati trovati con le rispettive auto nella zona boschiva dove talvolta si posizionano gli spacciatori, e non sono riusciti a fornire spiegazione convincenti in merito alla loro presenza da quelle parti.

E’ stato disposto il ritiro della patente, per entrambi, e sono stati segnalati per essersi messi alla guida sotto il possibile effetto delle sostanze stupefacenti; nell’ambito dell’intervento sono stte rinvenute e sequestrate, da parte degli agenti, alcune dosi di cocaina, che erano detenute ad uso personale. Si pensa che fossero state appena comprate da qualche pusher.

(foto archivio: controlli della polizia locale nella macchia boschiva in cerca di spacciatori e dei loro clienti)

01102021