ORIGGIO – Brutta avventura per due anziani, fratello e sorella: sono stati derubati dai truffatori “porta a porta” che li avrebbero storditi con uno spray. E‘ successo tutto a Origgio in viale Lombardia, dove abitano i pensionati: all’uscio hanno suonato l’altro giorno gli sconosciuti, che si sono qualificati come addetti alle letture dei contatori. Due persone all’apparenza insospettabili, uno indossava anche pettorina ed un cappellino, sembrava quasi una divisa. Il finto letturista ha chiesto di controllare l’acqua, parlando di un caso di inquinamento nell’acquedotto. Poi i ricordi degli anziani si sono fatti confusi: dicono di avere percepito bruciore alla gola ed agli occhi, forse il malvivente ha utilizzato uno spray. E comunque sia, poi ha chiamato il complice, hanno fatto accomodare in cucina gli anziani e gironzolato in casa. Quando se ne sono andati, erano spariti gli ori di famiglia ed i soldi contanti, circa duecento euro.

I pensionati hanno avvisato i parenti, e poi sono state chiamate le forze dell’ordine. Sono adesso in corso indagini.

02102021