SARONNO – “La situazione è ben oltre la tollerabilità: abbiamo messo le trappole ma il problema è davvero senza soluzione se non si interviene nell’area verde a ridosso dei condomini. C’è una specie di jungla ed è chiaro che se lì i rodotori proliferano non si riesce a tenerli fuori dalle case. E’ un problema di sicurezza e di igiene. E’ un problema che va risolto ed affrontato in fretta”.

Così si può riassumere l’appello arrivato in queste ore a IlSaronno da un condominio in via Volta dove negli ultimi giorni i topi la fanno da padroni: “Anche in passato era capitato di avere a che fare coi roditori ma la situazione non era mai stata critica come negli ultimi giorni. Malgrado le trappole li abbiamo anche visti correre sulle scale. E’ qualcosa che non si può accettare”.

I residenti hanno contattato il Municipio ottenendo però l’invito ad occuparsi in autonomia della disinfestazione del palazzo: “Il problema non è il nostro condominio, dove le trappole ci sono e funzionano ma la “jungla” che si trova appena fuori dalla porta. E’ vero che viviamo in periferia accanto al parco del Lura ma una vegetazione così fitta è un’habitat ideale e a prescidere dal nostro intervento all’interno delle case e degli spazi comuni del palazzo”.