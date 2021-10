x

SARONNO / LIMBIATE / TRADATE – “Per oggi 5 ottobre sulla Lombardia persistono condizioni perturbate, con precipitazioni insistenti per tutta la giornata sui settori alpini e prealpini, in possibile attenuazione in pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Le precipitazioni saranno anche a carattere temporalesco, e in concomitanza dei fenomeni convettivi più intensi non si escludono intensificazioni delle precipitazione anche nelle aree alpine e prealpine centro orientali. Intensificazione del vento dalla prima parte della giornata e in particolare tra le ore notturne e le prime ore del mattino, con possibili colpi di raffica che potranno superare localmente i 70-90 chilometri orari, sia in pianura che sui rilievi.

Tendenza per mercoledì 6 ottobre: graduale miglioramento delle condizioni meteo sulla fascia occidentale della Regine, ancora instabili sulla parte orientale con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in attenuazione dal pomeriggio.

(foto archivio: ancora maltempo in arrivo nella zona)

