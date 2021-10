Calcio 1′ categoria, Volta main sponsor per l’Asd Ceriano

x

x

CERIANO LAGHETTO – “Ufficializziamo l’ingresso in società come nostro main sponsor, per la stagione 2021-2022: Studio Volta Immobiliare”: lo fanno sapere i responsabili dell’Asd Ceriano, club calcistico la cui formazione maggiore milita nel campionato di Prima categoria.

Studio Volta Immobiliare è una realtà radicata ormai da tempo sul territorio, solida e di forte competenza acquisita nel campo immobiliare, questo il risultato ottenuto grazie ad un team di collaboratori dall’esperienza pluriennale con l’obiettivo di dare un servizio a 360 gradi.

Domenica scorsa i cerianesi hanno battuto nettamente la Cinisellese. Con 6 punti l’Asd Ceriano Laghetto è quarta in classifica dopo quattro gironate separata dalla vetta, al momento presidiata dal Circolo Giovanile Bresso a quota 12. Questa la formazione andata in campo domenica scorsa: Arrivabeni, Pascale, Ponzi, Meroni, Di Mauro, Meneghini, Vismara, Maringoni, Marone, Ippolito, Campo Simeone, Malventi, Elli M., De Boni, Ferrario, Corti, Maugeri, Ceppi, Porta, Pepe. Allenatore è Daniele Motta.

(foto: Asd Ceriano durante una partita di questa stagione)

15102021