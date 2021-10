x

CARONNO PERTUSELLA – Ultima occasione per incontrare gli elettori per i due candidati sindaco al ballottaggio di Caronno Pertusella che hanno organizzato due eventi per la chiusura della campagna elettorale.

GLI APPUNTAMENTI

Abiti blu e rossi, per ricordare i colori di Caronno Pertusella, per Marco Giudici che con i suoi sostenitori si ritroverà dalle 15,30

in piazza Vittorio Veneto. Il programma prevede incontri e discorsi con il candidato sindaco e i candidati consiglieri della coalizione (Pd, Unione del Centrosinistra e Civico 2030). All’appello al voto di Giudici sarà alle 17,30 seguito da tè caldo e vin brulè per tutti. Dagli organizzatori anche l’invito a portare con sè un fischietto.

Ha scelto invece la frazione di Bariola Valter Galli il candidato sindaco sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Cittadina con gli apparentati Uniti per Caronno Pertusella e Bariola. Appuntamento nel parcheggio di via Verdi dalle 18 alle 19,30 per “raccontare le proposte e le scelte decisive per il futuro di Caronno Pertusella”.

LA SITUAZIONE

Il sindaco uscente Marco Giudici che ha migliorato il proprio consenso attestandosi intorno al 44,35% (con oltre 2.518 voti) sfiderà Valter Galli che ha superato il 39% con più di 2223 voti e che si è apparentato con Antonio Persiano e la sua civica Uniti per Caronno Pertusella e Bariola nata dalla fusione delle storiche Domus e Albatros. al primo turno hanno superato il 16% con oltre 999 voti.

