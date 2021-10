x

SARONNO – “Stavo parlando con una amica, si è piazzata accanto e non se ne voleva più andare”: questa la testimonianza di una pensionata saronnese, riguardo alla sempre più molesta presenza di mendicanti che prendono di mira soprattutto le persone anziane, cercando di farsi consegnare del denaro. Successo anche in pieno giorno ed in pieno centro, di segnalazioni di questo genere nelle ultime settimane ne sono giunte parecchie, con altrettante lamentele e la richiesta di un giro di vite da parte delle forze dell’ordine, contro queste persone moleste e che oltre ad infastidire cercano anche di intimorire la loro vittima, pure avvinandosi con la mascherina abbassata, in barba alle regole contro la diffusione dei contagi da coronavirus.

Un problema che riguarda tutti i giorni della settimana ma soprattutto il mercoledì quando, oltre agli ambulanti del tradizionale mercato mattutino ed ai loro clienti, in città arrivano anche diversi mendicanti, che si collocano fra mercato e vie centrali.

