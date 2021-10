x

x

SARONNO – Motociclista ferti ieri pomeriggio in uno scontro alla periferia di Saronno. E’ successo alle 16 nella zona industriale al confine con Caronno Pertusella, in via Archimede.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi, dopo che la moto – di grossa cilindrata – è finita contro una automobile, una utilitaria. Ad avere la peggio è stato ovviamente il centauro, che è finito a terra. Oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese e l’auto-infermieristica, il personale sanitario si è preso cura del ferito che alla fine è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco. Ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è comunque apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: precedente intervento alla periferia di Saronno da parte di carabinieri ed ambulanza della Croce rossa per una precedente emergenza sanitaria dovuta ad un incidente stradale, con coinvolta una motocicletta)

17102021