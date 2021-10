x

x

SARONNO – Disavventura per una 74nne saronnese rimasta bloccata in casa dopo un malore. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 14 quando la donna era in casa sola nel suo appartamento al quinto pianto di via Vergani.

La donna è caduta, forse per un malore. Ha cercato più volte di rialzarsi ma senza successo così ha chiamato aiuto. L’hanno sentita i vicini ma la porta dell’appartamento era chiusa dall’interno. Così è stato chiamato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

Alla squadra dei vigili del fuoco di Saronno si è affincata quella dell’autoscala di Legnano usata per raggiungere il balcone dell’abitazione dell’anziana. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento aprendo poi la porta ai soccorritori. Il personale dell’ambulanza ha trovato l’anziana prova ma complessivamente in buono stato. Appena le sue condizioni sono state stabilizzate è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Castellanza.