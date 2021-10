x

x

CARONNO PERTUSELLA – I complimenti al riconfermato Marco Giudici, rieletto oggi al ballottaggio come sindaco di Caronno Pertusella, giungono anche dal comprensorio.

Pd Saronno – Anche ai ballottaggi una forte vittoria dei candidati Dem, un’onda positiva che continua. I cittadini hanno premiato candidati credibili e con esperienza, sostenuti da coalizioni progressiste coese e con progetti chiari, in linea con la voglia di ripartenza del Paese. Nonostante l’astensione i nostri candidati, come Gualtieri e Lo Russo che a Roma e a Torino vincono a valanga, hanno aumentano molto i voti avuti al primo turno, questo dimostra la loro capacità di interessare e guadagnare la fiducia anche di chi non li aveva scelti al primo turno. Per il nostro partito questo non è il momento di festeggiare e basta, ma anzi di impegnarsi ancora di più, “testa bassa e pedalare” come direbbe Beppe Sala, per rafforzare sempre di più l’area di centrosinistra nel Paese. Congratulazione e tutti i nostri sindaci e buon lavoro, in particolar modo a Davide Galimberti, sindaco di Varese; e a Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella.

Origgio democratica – Congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro per i prossimi cinque anni a Marco Giudici, confermato sindaco di Caronno Pertusella, confidando che la sua amministrazione sia di incoraggiamento per tutti i cittadini a credere nella buona politica.

Airoldi sindaco – Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Marco Giudici confermato sindaco di Caronno Pertusella

Alberto Paleardi, politico saronnese – “Grande Marco Giudici. Il suo è stato un capolavoro, è andato oltre gli apparentamenti”.

18102021