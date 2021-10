x

GERENZANO – Due incidenti stradali in mezz’ora queto pomeriggio a Gerenzano. E’ successo questo pomeriggio ed il bilancio è di due feriti. Primo episodio alle 15.35 in via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina, nella zona centrale del paese vicino alla rotonda all’intersezione con via Stazione dove si sono scontrate due automobili. Una donna di 48 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno e trasportata all’ospedale saronnese per essere medicata di non gravi lesioni. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi.

Giusto trenta minuti più tardi, alle 16.05, nuovo intervento dei carabinieri saronnesi, e di una ambulanza della Croce rossa, stavolta proveniente da Lomazzo, per un altro tamponamento fra due automobili, questa volta in via Berra nell’abitato gerenzanese: un 36enne è stato trasportato all’ospedale di Saronno per non gravi contusioni.

