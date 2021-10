x

SARONNO – Come anticipato, ieri il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha incontrato in Comune, insieme ai vertici della polizia locale, il questore di Varese, Michele Morelli. “È stata l’occasione per un primo confronto sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico nella città di Saronno – commenta il primo cittadino – che in base alle statistiche di cui dispongono, non destano particolare preoccupazione nelle forze dell’ordine. Nonostante ciò, grazie alla collaborazione in essere con la nostra Amministrazione, in particolare con la polizia locale, in questi giorni sono presenti in città, su disposizione del Questore stesso, unità operative del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” con l’obiettivo di un più efficace contrasto dei reati predatori e delle condotte legate allo spaccio di sostanze stupefacenti”.

E continua: “Durante l’incontro si è dedicata specifica attenzione alla zona della stazione ferroviaria di Saronno che, a causa dell’enorme flusso di passeggeri che la utilizzano, rappresenta un punto particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza. Ho approfittato per informare direttamente il questore della richiesta, già avanzata anche al Prefetto, di un presidio fisso della Polfer all’interno della stazione stessa.”

