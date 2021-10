x

SARONNO – “Quello della sicurezza è un tema importante per una città: più questa è vivibile e vissuta dai suoi cittadini, più è sicura. Più è sicura più può essere vissuta e vivibile.La modalità con cui una Amministrazione la gestisce è un indicatore di quanto questa sia seria e credibile. Si possono sbandierare interventi che, magari, guadagnano le prime pagine sulla stampa per qualche giorno, ma lasciano la situazione sul campo sostanzialmente invariata. Si può operare con riservatezza, umiltà e costanza ed ottenere, nel medio e lungo periodo, risultati concreti e tangibili”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che torna a parlare del tema della sicurezza in città.

La mia Amministrazione ha scelto la seconda di queste modalità. Abbiamo invertito la rotta nelle risorse investite in fatto di prevenzione, soprattutto nei confronti degli adolescenti e dei giovani e continueremo ad incrementare queste risorse ad iniziare dal bilancio del 2022.

La Polizia locale è il primo e più importante presidio di cui una Amministrazione locale dispone in questo campo. La sua conoscenza approfondita del territorio e delle dinamiche di ciò che può accadere ai margini della legalità rappresentano un fattore decisivo in termini di prevenzione e repressione.

Gli aspetti di ordine pubblico sono, però, di compentenza della Forze dell’ordine, ad iniziare da

quelle che operano tradizionalmente in città con competenza e professionalità: Carabinieri e Guardia di Finanza, che ancora una volta ringrazio. Con loro, in questo primo anno del nostro mandato, abbiamo intensificato la collaborazione con interventi coordinati e, quando opportuno, congiunti.

Allo stesso modo abbiamo fatto e facciamo con Prefettura e Questura. In quest’ottica, con l’obiettivo di un più efficace contrasto dei reati predatori e delle condotte legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, è da intendersi la prossima presenza in città di unità operative del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” disposta dal nuovo Questore di Varese, Michele Morelli, che incontrerò nei prossimi giorni e che da queste colonne ringrazio per l’attenzione alla nostra città.