Frecciarossa in stazione a Saronno (video e foto)

SARONNO – Appassionati di treni e ferrovia si sono ritrovati stamattina allo scalo saronnese di piazza Cadorna per vedere il passaggio del Frecciarossa.











(Per foto e video ringraziamo il nostro lettore)

Il convoglio oggi transiterà dallo scalo saronnese, il terzo della Lombardia per viaggiatori, nell’ambito di alcuni test per il collegamento da Milano a Malpensa. Un’occasione per gli appassionati non si sono lasciati sfuggire dandosi così appuntamento sul quinto binario con telefonini e macchine fotografiche per immortalare l’evento.

Del resto solo qualche giorno fa il giornalista Marco Morino spiegava in un articolo su il sole 24 ore come “L’alta velocità a Malpensa entro il 2023 sia uno degli obiettivi del piano quinquennale di investimenti che il gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato il 10 maggio 2019 a Roma. Un piano che, al momento, non è stato modificato. Che Ferrovie stesse facendo sul serio lo dimostra la corsa di prova effettuata da un Frecciarossa, tra la stazione di Milano Centrale e il Terminal 2 dell’aeroporto in vista del ripristino del collegamento. Era il 19 gennaio 2019. Con ogni probabilità, la pandemia ha causato uno slittamento dei tempi, ma se il Covid dovessere allentare la morsa e la congiuntura economica avviarsi verso la ripresa non ci sarebbero ostacoli per un ritorno del Frecciarossa a Malpensa”.

