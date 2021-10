x

x

SARONNO – Con la collaborazione di agenti della polizia locale di Busto Arsizio nell’ambito del progetto Nuclei regionali (promosso proprio da Regione Lombardia e concretizzato più volte negli ultimi mesi in città) martedì mattina si sono tenuti i controlli contro la presenza di veicoli inquinanti sulle strade cittadine.

Gli agenti si sono posionati in diversi punti del città, per la precisione in via Bergamo, in via Roma e in via Varese, ed hanno effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto della normativa regionale.

Alla fine degli accertamenti sono stati sanzionati i conducenti di 3 furgoni che essendo euro 3 gasolio non possono circolare dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,30.

Per ognuno di loro, tutti i conducenti erano a conoscenza della norma, è arrivata una sanzione da 150 euro.

(foto: alcuni momenti dei controlli realizzati martedì mattina con la polizia locale di Busto Arsizio dagli agenti del comando di piazza Repubblica)

22102021