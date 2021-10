Il programma della Festa del Trasporto

x

SARONNO – E’ oggi il culmine della celebrazione cittadina della Festa del Trasporto, che ogni anno richiama in processione i cittadini, insieme alle autorità, per le vie di Saronno. La giornata si è aperta alle 10 con la santa messa alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà e alle 15.30 avrà inizio la processione solenne presieduta dal nuovo prevosto monsignor Claudio Galimberti: da piazza Santuario a piazza Libertà, passando per via Varese, via I maggio, piazza San Francesco e corso Italia.

“Il sindaco Augusto Airoldi – comunicano dal Municipio – parteciperà con il gonfalone cittadino. La settimana di celebrazioni si concluderà lunedì 25 ottobre con la Messa in Prepositurale concelebrata da tutti i sacerdoti saronnesi e in memoria dei defunti”. Ovviamente i vari momenti religiosi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid in vigore attualmente in Lombardia.

(foto archivio: una precedente edizione della Festa del Trasporto, è una delle ricorrenze religiose più amate dai saronnesi)

