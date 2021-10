Ceriano Laghetto, rete idrica nuova di zecca in via Mazzini

CERIANO LAGHETTO – E’ stato riaperto ai primi di ottobre al traffico anche l’ultimo tratto tra via Mazzini e via Laghetto interessato dal grosso intervento di riqualificazione della linea idrica realizzato da Brianzacque in questi ultimi mesi.

Si è trattato di un intervento lungo e complesso, ma di fondamentale importanza perché è andato a sostituire il tratto più vecchio e ammalorato della rete di distribuzione dell’acqua potabile eliminando dispersioni e aumentando l’efficienza e la qualità del servizio, completando l’opera con l’inserimento di nuovi cavidotti e la sostituzione della pavimentazione con materiale pregiato che valorizza il centro storico. “Ma ci sono altri interventi, senza impatto sulla viabilità, che andranno a valorizzare ulteriormente la zona centrale del paese, con nuovi servizi” annunciano i responsabili dell’Amministrazione civica cerianese del sindaco Roberto Crippa.

(foto: una veduta di via Mazzini a Ceriano Laghetto, nel sottosuolo è stata rifatta la rete idrica, intervento a cura di Brianzacque)

25102021