x

x

VARESE – I Giovani Democratici di Varese si dicono indignati per l’affossamento del DDL Zan, a seguito della votazione di oggi in Senato, che rispedisce in commissione il decreto di fatto bloccandolo. La Giovanile in passato si è spesa molto in difesa dei diritti della comunità LGBT aderendo sempre al Varese Pride ed organizzando diverse iniziative di sostegno anche del DDL Zan.

Il segretario cittadino Michelangelo Moffa commenta così l’avvenimento “ Siamo molto delusi dal voto del Senato: la proposta di legge del Partito Democratico è stata affossata dalle destre che hanno ancora una volta dimostrato di voler fare rimanere l’Italia nel Medioevo; tutti i partiti responsabili di questo affossamento sono colpevoli di avere arrestato un processo di avanzamento culturale, ne devono rispondere dinanzi a tutti quei cittadini che ogni giorno sono ancora vittime di discriminazione; si è parlato di fallimento della politica ma la politica non è tutta uguale, è un fallimento delle destre”. Il Segretario dei Gd poi annuncia “Domani ci riuniremo per discutere quali iniziative intraprendere, nelle prossime settimane sicuramente faremo sentire la nostra voce, in sinergia col Partito Democratico, per smuovere le coscienze affinché nel prossimo futuro le cose cambino”.

A sostegno del Ddl Zan si era espresso anche il consiglio comunale di Saronno.