A Cogliate un premio della Lotteria Italia

COGLIATE – La dea bendata si è ricordata di Cogliate: vale 10 mila euro il biglietto della Lotteria Italia che è stato estratto durante la trasmissione di Amadeus su Rai 1 ieri sera, “I soliti ignoti”. Il tagliando vincente è quello contrassegnato dal numero F211438.

Si tratta di uno dei premi “minori”, ma per una cifra certo non trascurabile, della Lotteria Italia: fra ottobre e dicembre vi sono delle estrazioni di “avvicinamento” con la distribuzione di primi che vanno da 10 a 20 mila euro. Intanto a Cogliate è già il momento dei “gossip”, da parte di chi si domanda chi sia stato il fortunato vincitore. Molto probabilmente una persona abitante in paese.

Come riferisce Wikipedia

La Lotteria Italia (un tempo nota anche come Lotteria di Capodanno) è la lotteria nazionale italiana, abbinata di anno in anno ad una delle più popolari trasmissioni televisive della Rai, e trasmessa su Rai 1. Dal 2011, con la soppressione della Lotteria di Sanremo, al 2015, quando nacque la Lotteria Premio Louis Braille, e poi di nuovo dal 2018, è l’unica lotteria nazionale italiana ancora in vigore (fino agli anni novanta si contavano ben 13 lotterie nazionali in Italia).

