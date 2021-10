x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente della commissione sport Lorenzo Puzziferri: “Dopo due anni di assenza, finalmente ritorna il Palaghiaccio a completare il pacchetto di offerte sportive praticabili nella città di Saronno. Un enorme plauso e ringraziamento va a Saronno servizi e la sua Ssd, la società sportiva, rappresentati da Pietro Insinnamo e Cesare Fusi, che insieme ai collaboratori hanno permesso una riapertura non scontata, sulla quale sono stati necessari accorgimenti importanti per garantire la sicurezza e un’adeguata performance tramite il rinnovamento delle attrezzature necessarie alla manutenzione ordinaria del manto.

Pattinaggio base, artistico e hockey su ghiaccio saranno i corsi disponibili all’interno dell’impianto, oltre alla possibilità di frequentare nei Martedì e nei week-end il pattinaggio libero, disponibile per tutti i cittadini. La parte agonistica sarà gestita da Ice emotions per quanto concerne il pattinaggio artistico che avrà luogo due volte alla settimana, mentre per l’hockey su ghiaccio sarà l’associazione sportiva Ice goblins a tenere impegnati i suoi atleti 3 volte alla settimana che competerà nel campionato nazionale Cnhl Libertas.

