x x

SARONNO – Anche nel gioco finale, quello in cui bisogna indovinare quale degli “ignoti” sia il parente misterioso, Saronno è stata protagonista, ieri sera 6 gennaio, dello show condotto da Amadeus e collegato alle estrazioni alla Lotteria Italia.

Con grandi personaggi del mondo dello spettacolo da Antonella Clerici ad Alessia Marcuzzi, da Gigi D’Alessio e Lillo, nella puntata speciale de “I soliti ignoti” erano presenti anche due saronnesi la 53enne Tiziana e James Mentalist, al secolo Tommaso Anselmi 27enne cislaghese.

Primo ad essere protagonista sotto i riflettori è stato proprio il giovane e talentuoso mentalista che reduce dal successo di Tu si che vales si è esibito per due volte durante la trasmissione prima con Alessia Marcuzzi indovinando come la showgirl ha colorato l’immagine di un bimbo nei minimi dettagli e poi con Amadeus.

Ha dato filo da torcere ad Antonella Clerici invece Tiziana 53enne saronnese tra gli ignoti da indovinare. La conduttrice era indecisa se la saronnese fosse proprietaria di un ristorante o docente di joga della risata. Con l’indizio della “fotona” ha scelto la seconda opzione indovinando la professione della saronnese che ha anche dato una dimostrazione della pratica di cui è specialista che si basa su risate intenzionali e respirazione diaframmatica.

Nel finale Tiziana è tornata protagonista: è rimasta in lizza fino all’ultimo come possibile parente anche se Antonella Clerici è riuscita a trovare l’ignoto giusto conquistando la vittoria finale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione