x

x

CARONNO PERTUSELLA – Domenica il match Gozzano-Caronnese, con fischio d’inizio alle 14.30. Nona giornata di campionato e quinta trasferta per i rossoblù impegnati sul campo del Gozzano che dopo la vittoria del campionato dello scorso anno, sono ancora protagonisti nel girone A di Serie D per via della rinuncia al professionismo. Al momento settimi in classifica con 11 punti, l’obiettivo della Caronnese è quello di tentare l’aggancio in classifica.

Manuel Scalise: “Continuiamo a battagliare”

Il tecnico della Caronnese è consapevole che la sfida di domenica sarà particolarmente complicata: “Non bisogna fare paragoni con il passato, il Gozzano è una squadra ugualmente forte costruita per entrare nei playoff. Da parte nostra mi aspetto una crescita continua e costante e continuare a battagliare. Sarà un bel test. Saremo giusti e con tanti giovani in campo, mi aspetto più responsabilità da parte di tutto il gruppo”.

Gli avversari – Il Gozzano

Il nuovo Gozzano è stato affidato a Massimiliano Schettino, promosso dalla Juniores nazionale. Il nuovo tecnico ha dato subito una quadratura alla squadra se si pensa che i piemontesi sono la miglior difesa del campionato (5 gol subiti, al pari del Casale che però ha una partita in meno). Al tempo stesso, però, il Gozzano fatica a trovare la via del gol: 7 le reti segnate, quartultimo attacco del girone. Due di questi segnati dal 2004 Sangiorgio, anche se non mancano elementi d’esperienza. Su tutti il portiere Alessandro Vagge, il difensore Daniele Ciappellano e l’attaccante Filippo Di Maira. Assenti Mattia Cozzari (squalificato) e l’ex Michele Villanova (infortunato), potrebbe debuttare un altro ex della Caronnese, Martino Cominetti arrivato in settimana dal Fanfulla.

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cortesi Luca, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa Bakary, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Boschetti Riccardo, Bossi Emanuele, Corno Federico, Esposito Roberto, Rocco Daniele, Vitiello Domenico.

30102021