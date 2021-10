x

SARONNO – “Per Ambiente Saronno Odv novembre è da sempre il mese dedicato alla “Festa dell’albero” ed anche quest’anno abbiamo in mente alcune attività”. Inizia così la nota che accompagna la prima iniziativa del gruppo che coinvolge in prima persona i saronnesi.

“Purtroppo però ci rendiamo conto che il verde sparisce sempre più dalla nostra città e per questo abbiamo pensato all’iniziativa chiamata “L’albero che non c’è più” volta a raccogliere le segnalazioni dei cittadini sugli alberi abbattuti, per varie ragioni e cause, negli ultimi anni nel nostro territorio urbano”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Ambiente Saronno “di sensibilizzare la cittadinanza ad osservare il tessuto urbano con maggiore attenzione cogliendo l’importanza della presenza di alberi all’interno della città”. C’è anche un obiettivo concreto “avere un’idea più ampia di quanti alberi siano stati tolti dalla nostra città, negli ultimi anni, senza essere stati sostituiti”

Tutti possono partecipare: grandi, piccoli e classi scolastiche: verranno prese in considerazione solo le segnalazioni sul territorio Saronnese pubblico e relative all’area urbana (No Parco del Lura). Sarà sufficiente inviare le foto con la localizzazione dell’albero (coordinate o via e numero civico o descrizione del luogo) all’indirizzo email indicato in locandina indicando il nome e l’età.

I risultati verranno rielaborati e successivamente condivisi con la cittadinanza e resi disponibili all’amministrazione comunale. Sono previsti premi per i partecipanti che effettueranno il maggior numero di segnalazioni che andranno inviate dal primo al 30 novembre alla mail [email protected]

(foto: un’iniziativa di sensibilizzazione contro gli alberi tagliati)