SARONNO / CERIANO LAGHETTO – “Blitz coi volontari Gst e grigliata rovinata ai pusher nel boschetto di via Sole delle Alpi, dopo il crossdromo, sulla provinciale per Cesano Maderno”. A riferire dell’intervento dello scorso fine settimana è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sempre in prima linea contro lo spaccio di droga e che ha partecipato al “giro perlustrativo” dell’altro giorno coi volontari. Nel bosco, infatti, è stato trovato un barbecue pronto all’uso, per la grigliata che evidentemente gli spacciatori, subito scappati all’arrivo dei volontari, volevano allestire tra un cliente e l’altro. Ai venditori di droga anche stavolta è stata “rovinata la festa” ed anche la “giornata di lavoro”.

Sul posto sono state trovate carni e verdure pronte per essere grigliate.

“Grazie al grande lavoro delle pattuglie congiunte della polizia locale di Ceriano Laghetto e Limbiate e al lavoro encomiabile dei carabinieri di Cesano Maderno e Desio. Un’opera di contrasto allo spaccio incessante che sta dimostrando che volere è potere” rimarca Cattaneo.

(foto: il barbecue sequestrato agli spacciatori nel bosco)

31102021