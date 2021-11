x

SARONNO – Intervistato da Angelo Volpi il sindaco Augusto Airoldi affronta le tante polemiche nate in città per la prima edizione della corsa Criterium realizzata all’interno della Saronno Bike Week.

Airoldi parte dalla dura nota di Andrea Busnelli presidente Ascom: “Il presidente dell’associazione commercianti ha segnalato pubblicamente un disagio dei suoi associati per le vie d’accesso alla città chiuse per la corsa ciclistica. Forse sorprenderà ma se io fossi stato io il presidente dell’Ascom avrei detto la stessa cosa. Perchè lui rappresenta e riferisce le istanze dei suoi associati. Io però sono il sindaco di Saronno non sono il presidente della benemerita associazione commercianti (con la quale collaboriamo e collaboreremo anche per il Natale). E il sindaco di Saronno deve avere una visione più di lungo periodo”.

Il primo cittadino fa un passo indietro e riassume i fatti: “Quando abbiamo deciso di ospitare la gara Criterium, che si tiene su un percorso cittadino come il gran premio di Montecarlo, eravamo coscienti che il sabato pomeriggio non sarebbe stato il momento migliore. Era però l’unico momento messo a disposizione dalla Federazione ciclistica. Eravamo di fronte alla scelta:perdere un anno o fare una corsa da numero zero per verificare la fattibilità anche per gli anni futuri. Abbiamo deciso di correre questo rischio cosa che ha comportato qualche ora di disagio per i nostri commercianti cosa che ci dispiace.

D’altra parte suggerisco di fare un’ulteriore riflessione. La Criterium si svolgeva, fino al 2019, a Milano ed aveva molti spettatori che l’andavano a vedere. Per questo motivo ha attirato l’attenzione della Rai che ha documentato la corsa e dedicato un servizio di oltre due minuti al TgR delle 19,30 il più ascoltato. Due minuti di servizio nel telegiornale della sera è un tempo infinito. Non ricordo quanti secondi venissero dedicati a Saronno quando si svolgeva la Tre Valli. E’ stato un momento di promozione molto significativo della nostra città al di fuori dei confini saronnesi. Tanto è vero che dopo questo servizio più di un imprenditore, più di una ditta specializzata del mondo della bicicletta ci ha contattato dicendosi disponibile a collaborare con noi per la realizzazione della Criterium del prossimo anno”.

A partire da questi fatti Airoldi tira le somme: “Con questo numero zero abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante che ci permetterà il prossimo anno di fare un evento organizzato meglio ovviamente e non più di sabato pomeriggio. Muovendoci in anticipo (ed avendo un rapporto che va consolidandosi con la Federazione ciclista e con gli organizzatori) potremo collocarlo in un momento meno impattante per il commercio”.

“Inoltre questa copertura permetterà ad un numero molto superiore di appassionati di venire a Saronno l’anno venturo per seguire la corsa. Una parte significativa dei moltissimi che si recavano a Milano per seguire la Criterium verranno a Saronno e questo andrà a giovamento del commercio cittadino. Potrebbe anche succedere, in funzione di come la organizzeremo, che una parte degli spettatori, dei corridori e dei tecnici restino a dormire a Saronno. Ma non solo. Criterium sta dentro una proposta sportiva molto più ampia: abbiamo dedicato una serie di eventi allo sport partendo dall’iniziativa “sport al centro” che ha portato in piazza associazioni e tante famiglie. Sono certo che anche da quest’iniziativa il mondo del commercio abbia tratto un significativo vantaggio“

“Se la collochiamo dentro uno scenario complessivo, secondo me – conclude il sindaco – è stata un’esperienza che è stato opportuno fare quest’anno, pur con qualche disagio, che ci permetterà di fare meglio il prossimo anno e ci permetterà di guardare avanti. Se mi posso permettere invito il presidente Andrea Busnelli a guardare avanti con noi. Saronno è una città che cresce, che si sviluppa, che fa delle proposte nuove e che sicuramente vanno anche a vantaggio della categoria dei commercianti”.